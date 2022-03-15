民航局：国际航班警惕黄牛售票 推销办卡有陷阱 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

3月15日，民航局运输司副司长徐青在民航局新闻发布会上发布了《 航空旅行十大风险提示 》（以下简称《提示》）。据了解， 《提示》 是 民航局在全面梳理近年来旅客服务纠纷典型案例的基础上，对航空出行中的主要服务风险进行了总结和分析。 疫情防控政策严，出行要求需看全。 目前各地方政府的防控政策会根据疫情形势变化随时调整，航空公司和机场将对旅客的健康码、行程码、规定时间内的核酸报告等健康信息进行核验。请广大旅客购票前认真查阅出发地和目的地城市的疫情防控政策，确保自身健康信息符合疫情防控各项要求。同时，在出行当日预留充裕的时间，配合民航工作人员做好测温和健康信息查验。 国际航班数量减，黄牛售票有风险。 为遏制境外疫情输入风险，国际客运航班大幅减少，一些不法分子通过技术手段虚占座位，倒票炒票现象时有发生。民航局已与相关部委成立了协同机制，对“黑代理”和“黄牛”高价倒票行为进行了严厉打击。为保护自身财产安全，请广大旅客通过航空公司官网、APP等直销渠道，以及有合法授权的销售代理人购买机票，并保留好有关凭证，避免上当受骗。 廉价机票销售火，退改条件限制多。 为满足旅客多样化的航空运输需求，航空公司制…