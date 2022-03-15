兔兔民宿订房遭遇疫情难退款 房源由途家提供 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

“不是我不想入住酒店，主要是因为疫情影响了行程。”近日，记者接到广州消费者董某报料称，她在深圳市兔兔民宿集团有限公司预订了一间房，因疫情原因不能前往，商家不退全款，她认为其做法不合理。对此，商家居然表示，已尽了所有的责任和义务，该事件完全是消费者在无理取闹。 旅客：因疫情两次无法入住 董某告诉记者，2021年12月29日，她在携程下单，预订了深圳市兔兔民宿集团有限公司（以下简称“兔兔民宿”）的房间，入住时间为2022年1月7日至2022年1月9日，共两晚，订单金额为767元，由途家平台提供房源。 董某说，1月7日，深圳市南山区突然发生疫情，她立即要求取消订单并退款。结果，途家平台和兔兔民宿均不同意。几经交涉后，双方达成和解共识：该订单免费延期到2月28日。然而，到了2月底，董某再次因为疫情原因无法入住。当她再次要求全额退款时，仍遭到拒绝。她说，途家平台还取消了APP上的订单，使她无法查看相关处理情况。 商家：履行了相关责任义务 3月7日，记者致电兔兔民宿客服求证。一名工作人员表示，当时疫情发生区域离董某住的民宿地点“有25公里远，且当时我们这里属低风险地区，只是行程码会带星号”。该工作…