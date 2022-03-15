消费：网红民宿靠“脑补” 国潮美食偷工减料 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

编者按 随着网络消费成为人们生活的重要组成部分，很多商家极力打造“网红爆款”，以此吸引消费者。以前，“网红爆款”往往与质量和销量挂钩，消费者满意、商家日进斗金。而如今，很多商家在宣传营销上大做文章，人为制造“网红爆款”，“网红爆款”充斥人们的衣食住行，“踩雷”现象层出不穷，严重侵害消费者合法权益。 在3·15国际消费者权益日来临之际， 《法治日报》 结合当前消费热点，深入调查衣食住行消费领域一些“网红爆款”存在的问题，以倡导法治和文明的消费文化，助力消费者权益保护。 “三坑”服装走红，真假难辨不能退换 入门基础款单件，价格一两百元；质量精致、形式较好的定制款，价格上千元甚至过万元……近年来，汉服、洛丽塔服装、JK制服逐渐由小众圈子走向大众视野。由于价格昂贵，又有忠实爱好者沉迷其中，愿意为之持续花费，因此这三类服饰被网友称为“三坑”。 公开数据显示，2020年“三坑”总体市场规模在200多亿元，2025年市场规模有望达到1266亿元。巨大的商机，让许多商家迅速瞄准这一领域，采用线上宣传与线下推广等多种营销手段吸引消费者。 然而，记者近日调查发现，这些营销手段背后暗藏着不少真正的“坑”，让…