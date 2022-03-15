旅游｜老百姓的日子越来越美了_TOM旅游

近年来，黑龙江省绥化市绥棱县文化馆推出了绥棱剪纸、绥棱农民画、绥棱黑陶、绥棱版画、绥棱草柳编、绥棱米醋6大文创产品，走进县内各大风景区，成为推动旅游经济繁荣的 旅游纪念品 。绥棱 文创产业 的兴起，带动了上千农民就业，很多农民因此而口袋鼓起来。一位从事绥棱草柳编生产的农民说，学到了技术挣到了钱，生活改善了，日子越来越美了。 黑龙江省文旅系统为助力乡村振兴，积极推动文化+旅游计划的实施，通过群文进乡村、美丽进乡村、文博进乡村、民宿进乡村、文创进乡村、旅游纪念品进乡村等十大进乡村计划，在黑龙江省产生了一批旅游村、非遗村、生态村、民宿村等各具 文旅特色 的乡村，村民们的视野开阔了、精气神充足了、口袋鼓起来了。 游客在大兴安岭地区呼玛县白银纳鄂伦春乡选购旅游纪念品 张建友图 走进牡丹江市海林市七里地村，煎饼铺子、农家院、文化广场、民宿等旅游业态比比皆是。这个依托红色文化和自然资源而打造的旅游村，每年接待游客几十万人次，经济收入上千万元，村民们吃上了旅游饭，享受着旅游带来的富足。一位在南方打工的村民一脸满足感地告诉记者，守家在地就能挣到钱，没必要撇家舍业到外地去。 黑龙江文旅系统把文化+旅游作为…