旅游 山西：晋祠国风文化节入选“全国文化遗产旅游优秀案例”_TOM旅游

日前，由中国文物学会、中国文物报社主办的“2021全国十佳文化遗产旅游案例推介活动”终评会在京召开，评出“2021全国十佳文化遗产旅游案例”和“2021全国文化遗产旅游优秀案例”。其中，太原市晋祠博物馆 “晋祠国风文化节”入选“2021全国文化遗产旅游优秀案例”，为山西省唯一。 “晋祠国风文化节”于2020年11月、2021年6月，在晋祠成功举办了两届。文化节为广大游客提供了沉浸式的国风文化体验和国潮游乐享受，从而引导大众热爱中华传统文化，增强文化自信。文化节期间，浓缩着山西文化特色的非遗、工美、文创、汉服、中华老字号、国货精品等纷纷亮相园内，身着汉服的人群 打卡游园 ，在水镜台的国风戏曲映衬下，华丽高雅、恢宏壮观，如同 穿越时光隧道 。 记者了解到，近年来，太原文物系统围绕让文物活起来，妥善处理文物与旅游、文物与宗教“两对关系”，在革命上做文章，打造红色博物馆；在科技上做文章，打造智慧博物馆；在传统上做文章，打造经典博物馆；在民生上做文章，打造群众博物馆。让文物走下“高台”、走进百姓，点燃文化的“烟火气”，丰富全社会历史文化滋养，让人民群众从中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文…