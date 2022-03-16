以数字格式，2022年人口普查开始。整合了未通过筛选条件的问题和问题 该国第11次全国人口、家庭和住房普查将首次采用双模式。截至3月16日（星期三），将有可能以数字方式做出回应。63天后，即5月18日星期三，约有50万人口普查候选人将访问所有国家的房屋，最重要的是，该地区有多少人以及他们如何生活？ 15 三月 2022 根据2010年10月27日的人口普查，到2020年，阿根廷的人口预计将达到4,680万公民 。自预测以来已经过去了12年多一点。由于原定于2020年进行的第11次人口，家庭和住房普查被推迟，但由于冠状病毒大流行而被排除在外，估计误差范围有所增加。该调查的主要思想是计算在任何给定时间生活在阿根廷土地上的所有人的人口和社会经济特征：住房、家庭和居民。 统计与人口普查研究所（INDEC）将其定义为 “我们将能够知道我们有多少人，我们是什么样的人以及我们的生活方式 。” “数字人口普查” 按钮将在2022年3月16日（星期三）激活的第一分钟开始，它将 出现在 censo.gob.ar 网站的右上角。这是该国首次举行数字和面对面的双模式人口普查。对于 63天的相关性，该期权将在5…