原标题：百吨移动冰场乘大挂车“旅行”圈粉 北京冬奥会和冬残奥会落幕，回忆起中国运动员在冰雪场上争金夺银，“打包”奖牌的场景，许多观众仍然心潮澎湃，越来越多人爱上冰雪运动。 这是一块喜欢“旅行”的冰场。足迹遍布长沙、岳阳、郴州、湘潭等多地，助力“北冰南移”，让数十万湖南人体验了冰雪运动的魅力。3月14日，记者从湖南省体育局获悉，在湘潭市停留了近三个月后，这块移动冰场即将启程前往郴州。 ■文/图/视频 三湘都市报全媒体记者 叶竹 通讯员 修梦依 重达百吨，移动冰场“乘坐”大挂车“旅行” “冰上活动比平地活动更加讲体力和技巧，大家一起滑倒的欢乐更是许多年没体验过，希望今后有机会参与冰上运动。”湘潭市民对这个重达百吨、将分成3车“乘坐”17米长的物料运输挂车，继续去别处“旅行”圈粉的移动真冰场恋恋不舍。 2021年是北京冬奥会关键之年，也是实现“三亿人参与冰雪运动”关键之年。省体育局根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》的百城千冰计划，开展好群众滑冰场建设试点项目，在位于湘潭市的湖南科技大学体育馆，利用羽毛球场地，搭建了一个800平方米…