江苏镇江新增1例确诊病例和1例无症状感染者 行程轨迹公布无症状感染者酒店确诊病例

3月15日早晨，镇江市句容市在对外省市来镇的重点人群筛查中，发现1人核酸检测初筛呈阳性，3月15日中午，镇江市疾控中心复核为阳性，经市级专家组会诊，诊断为新型冠状病毒肺炎（轻型）（以下简称确诊病例1）。3月15日中午，其返程同行的一名密切接触者核酸检测初筛呈阳性，3月15日下午，经市级专家组会诊，诊断为新型冠状病毒无症状感染者（以下简称无症状感染者1）。目前2人已由负压救护车闭环转运至市传染病医院诊治。 经初步流调，确诊病例1和无症状感染者1近期行程轨迹如下： 3月11日：12：00无症状感染者1自驾车从宝华镇出发到上海接确诊病例1，于19：54返回宝华镇；20：04两人一起到秦一碗陕西特色面馆；20：40两人一起入住泰达青筑小区eleven生态酒店。21：03无症状感染者1一人到泰达青筑世纪华联赢辉超市，随后返回酒店。 3月12日：7：44两人自驾车一起离开eleven生态酒店。7：56无症状感染者1一人到句容积善堂大药房。8：30两人一起到石墨肠粉句容紫晶店；9：39两人一起入住万豪商务酒店后未外出；17：36两人一起到伊伊炸串句容宝华店，并在旁边摊位购买草莓、毛鸡蛋；18：43两…