板块异动 新冠病毒诊疗方案调整有助于最终实现逐步开放 旅游、航空板块强势拉升_个股资讯_市场_中金在线
智通财经APP获悉，3月16日，受国家卫健委印发《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》消息影响，A股旅游、航空板块强势拉升，截至发稿，旅游板块方面，众信旅游(002707)(002707.SZ)、曲江文旅(600706)(600706.SH)、国旅联合(600358)(600358.SH)、桂林旅游(000978)(000978.SZ)、凯撒旅业(000796.SZ)、西安旅游(000610)(000610.SZ)等股涨停；张家界(000430)(000430.SZ)、天目湖(603136)(603136.SH)等股上涨；酒店餐饮板块方面，君庭酒店(301073.SZ)涨逾13%，岭南控股(000524)(000524.SZ)、华天酒店(000428)(000428.SZ)涨停，金陵饭店(601007)(601007.SH)涨超11%；航空板块方面，中国国航(601111.SH)涨停，中国东航(600115.SH)、南方航空(600029.SH)涨约9%，吉祥航空(603885)(603885.SH)涨近8%，华夏航空(002928)(002928.SZ)等股拉升上涨。 3月15日…