市场波动加剧 沪指盘中创下调整新低后成功翻红 旅游、酒店股集体反弹 新冠概念股跌幅居前_股市直播_市场_中金在线

一、【早盘盘面回顾】 大盘上午高开震荡回落，上证指数盘中再创调整新低。盘面上，旅游板块开盘走强，桂林旅游、众信旅游、曲江文旅、凯撒旅游涨停。电子身份证概念股继续走强，南威软件4连板。医药相关板块今日集体调整。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市半日成交额达6523亿，较上个交易日上午放量55亿。板块方面，旅游、机场航运、电子身份证、东数西算等板块涨幅居前，新冠检测、医疗器械、新冠治疗、辅助生殖等板块跌幅居前。截止午间收盘，沪指涨0.04%，深成指跌0.23%，创业板指涨0.57%。北向资金方面，沪股通早盘净流出4.18亿，深股通早盘净流出3.5亿。 两市共49股涨停(不包括ST及未开板新股)，18股未封住涨停，封板率73.13% 。两市连板股10家。其中，新冠药股北化股份、电子身份证股南威软件4连板，锂电池股宋都股份、德邦股份3连板，旅游板块岭南控股、电子身份证股英飞拓、大基建板块浙江建投、北玻股份，东数西算板块迪威迅、大基金板块科利达等个股两连板。 板块上，旅游与酒店餐饮板块今日涨幅居前，其中曲江文旅、凯撒旅业、岭南控股、华天酒店等个股涨停。消息上，文化和旅游部召开…