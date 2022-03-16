美国密西根州奥本山2022年3月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 耐世特汽车系统宣布推出全新电驱动（eDrive）产品线。该产品线推出的第一款产品是48伏集成皮带传动启动/发电一体化电机（iBSG），可实现传统内燃机车辆的混动化。耐世特这款创新、经济高效的产品可帮助整车厂满足排放和燃油效率法规，并提升终端消费者的驾驶舒适性。

耐世特电驱动产品线的推出结合了耐世特在电动助力转向（EPS）系统和传动系统等现有产品线长达几十年的经验和技术专长。公司在新款48伏iBSG电驱动产品的研发中，充分利用了在电机、控制、软件和机电系统整合方面的专长。除了融合现有产品线的技术专长，耐世特也善用了其高质量的制造系统、可拓展的供应链以及全球技术中心和制造基地的布局。

“这款创新且经济高效的电驱动方案充分利用了耐世特在电力电子、电动助力转向系统的先进软件和控制方面的专业特长，以及在动力传动系统解决方案研发领域超过60年的创新和经验。”耐世特亚太区总裁、电驱动产品线全球副总裁李军表示，“通过利用现有技术中的专长，我们为全球整车厂开发了一套高度整合、经济高效的电驱动解决方案。”

耐世特已经与一家行业领先的中国整车厂签约为其提供48伏iBSG电驱动产品，该整车厂计划于2022年上半年开始车辆的量产。这一产品的推出，将为公司探索更多电驱动产品应用和拓展更多客户奠定坚实的基础。

“电驱动产品线的推出增强了耐世特帮助整车厂满足全球各个市场不同燃油效率和排放法规的能力。电驱动是我们的产品组合如何与电气化大趋势保持一致的又一个例子，就像高输出电动助力转向系统、配备高效万向节的优质传动系统解决方案和其他创新一样。”耐世特汽车系统总裁、首席技术官、首席战略官和执行董事Robin Milavec说，“通过耐世特对电驱动应用的不断探索和其他运动控制技术的创新，我们有能力帮助客户实现其电气化和排放目标。”

耐世特48伏集成皮带传动启动/发电一体化电机（iBSG）的工作原理

耐世特的电驱动产品48伏iBSG是一款高度集成的机电推进系统，通过皮带与发动机曲轴相连，配备了高效电机、电力电子和领先的控制软件。这种紧凑、经济高效的装置可以作为辅助动力源，将内燃机车辆升级为轻混车辆。

此外，48伏iBSG通过使用电机来提高内燃机的效率，从而提高燃油经济性。该产品还在减速过程中回收车辆动能，并在加速过程中释放所回收的能量，以进一步助力内燃机提升燃油经济性。

并且，在发动机启动和变速器换挡的过程中，48伏iBSG优化了整车驾驶性能，并为驾驶者带来更舒适的驾驶体验。



耐世特48伏iBSG电驱动产品

关于耐世特

随心操控的引领者，耐世特汽车系统（HK 1316）是一家专注于为整车制造商提供转向及传动系统的全球供应商，年营业额达几十亿美元。产品包括电动助力转向系统、液压助力转向系统、转向管柱、动力传动系统、电驱动以及软件决方案。 耐世特的产品组合为整车厂支持移动出行大趋势的发展，包括电气化、软件、先进驾驶辅助系统（ADAS）、自动化及更多。耐世特汽车系统在北美、南美、欧洲、亚洲及非洲地区战略布局26个工厂、4个技术和软件中心、13个客户服务中心，为60余家客户提供服务，包括宝马、福特、通用、Stellantis、丰田、大众，以及印度和中国的汽车制造商。www.nexteer.com

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耐世特电驱动资料包

耐世特发布电驱动产品线 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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