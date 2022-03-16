天津2022年3月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日， 第三方检测认证机构TUV 南德意志集团（以下简称“TUV南德”）受邀出席由中汽数据有限公司（以下简称“中汽数据”）主办的智能驾驶泛场景数据体系发布会暨仿真技术国际研讨会。会议期间，TUV 南德与中汽数据正式签署合作协议。TUV南德大中华区交通服务部高级经理赵翀旻，中汽数据总经理冯屹作为机构代表出席签订仪式。此外，TUV南德大中华区交通服务部自动驾驶专家师名林应邀发表技术演讲，以国际首个L3级驾驶自动化法规UN-R157为切入点，分享了TUV南德在自动驾驶系统型式认证方面的最新研究进展和成果。

多领域经验共享，深化国际交流合作

根据协议，双方将依托各自在前瞻基础及共性交叉技术的研究深度与行业资源，在智能网联国内外政策标准研究、驾驶场景库与虚拟仿真工具链验证评估、功能安全与预期功能安全及自动驾驶汽车仿真测试、评估、认证及型式批准领域等开展交流与合作，共同推进智能汽车技术应用协同创新。



TUV南德大中华区交通服务部高级经理赵翀旻与中汽数据总经理冯屹签订合作协议

赵翀旻表示，“多年来，TUV南德一直活跃在多个国际层面的跨领域自动驾驶研发项目，同时也深度参与制定和协调有关自动驾驶的全球标准化测试方法和最佳实践，以‘创享价值，激发信任’的理念致力于塑造一个更安全的出行环境。此次与中汽数据的合作，双方将充分利用各自品牌、专业技能、前瞻经验等优势资源，协力推动中国智能汽车技术成果高质量发展与高水平安全的良性互动，并迈向国际舞台。”

聚焦自动驾驶系统准入管理，安全是第一理念

得益于汽车工业与人工智能技术的进步，自动驾驶技术正在经历重大变革。自动车道保持系统（Automated Lane Keeping System，以下简称“ALKS”）作为L3级及以上自动驾驶系统的核心功能，近年来得到广泛的关注与研究。

师名林在演讲中介绍道，“UN-R157是全球首部面向L3级自动驾驶系统的型式认证法规，作为自动驾驶领域第一部具有约束力的国际统一法规，UN-R157旨在创新性地解决与自动驾驶系统功能安全评估相关的复杂问题，并规定ALKS系统在型式批准过程中涉及的管理、评估、测试和报告等技术要求。”



TUV南德大中华区交通服务部自动驾驶专家师名林应邀发表技术演讲

“目前，UN-R157法规在‘多支柱法’框架下针对有限功能、有限场景下的ALKS系统提出了具体的认证要求，是全球范围内在自动驾驶领域法规制定方面的重大突破。”师名林进一步阐述道，“有限功能的ALKS系统相对比较简单，对测试验证的要求相对不高，限定场景容易实现，安全评估比较容易。然而，随着自动驾驶技术的快速发展和法规的持续迭代，ALKS系统的功能将更加复杂，设计运行域将不断扩展，这必将对自动驾驶系统的安全评估和测试验证工作带来严峻挑战。”

当前，在以人工智能、5G通信为代表的科技革命与产业变革的推动下，汽车作为新技术应用的优质载体，正在加速智能化、网联化发展进程。面对这一产业变革浪潮，智能网联汽车及相关产品的准入管理是一项复杂的系统工程，安全形势愈发严峻。针对高度自动驾驶型式认证工作带来的巨大挑战，目前TUV南德已经在全球范围内组建了一支跨学科的自动驾驶专家服务团队，围绕评估、认证、测试与标准法规研究开发等方面全方位助力企业从容应对日趋复杂严格的认证和监管要求。

TUV南德与中汽数据签署协议 携手推进智能汽车技术应用协同创新 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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