旅游 梅州市深耕历史悠久的客家文化提升城市影响力_TOM旅游

客家围龙屋是客家文化的重要载体。图为位于兴宁市坭陂镇汤一村的“进士第”。（图片来源：梅州日报，吴腾江 摄） 今年8月，国家文化和旅游部2023年至2025年“东亚文化之都”评选初审结果出炉，梅州成为广东省唯一入选的2023年“东亚文化之都”候选城市。梅州是国家历史文化名城、国家级客家文化（梅州）生态保护实验区，被誉为“世界客都”，也是 中国的文化之乡 。梅州拥有哪些独具特色的文化资源禀赋？客家文化与日韩文化之间又存在哪些相似之处？带着这些问题，记者近日采访了我市相关学者专家。 文化资源丰富特色鲜明 “说起梅州地区，大家第一印象便是世界客都，世界客家文化的中心。基于长期的历史积淀，客家文化具有悠久性、包容性、多元性等特征……”谈及梅州客家文化的地方特色，嘉应学院客家研究院院长肖文评教授娓娓道来。 从事客家文化研究近30年的肖文评认为，客家话是客家文化最为重要的特征，其保留了唐宋时期的中原古音韵，被誉为古汉语“活化石”，既是区分汉族不同民系的标志，也是世界文化多样性的表现之一。其次，客家围龙屋也是客家文化的重要载体，其建筑形态是世界独一无二的，分布范围以粤东梅州地区的梅县区、兴宁市等为中心…