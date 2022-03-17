上海2022年3月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近期，国际权威媒体The CEO Views公布了全球最为关注的“2022年度十大热门品牌”获奖企业名单，该奖项旨在奖励行业内拥有超高知名度以及在技术领域不断突破的企业。ATFX以优异的表现，再次荣获年度十大热门品牌的殊荣，已是ATFX连续两年荣获该类奖项。

ATFX通过多年积累，形成了ATFX Connect、AT Premie、ATFX Teamup等完善的品牌矩阵。随着全球化经济不断深入，ATFX早已形成全球化品牌战略的布局，陆续在世界设立12家办事处服务当地客户。

此外，ATFX凭借自身的优势，坚持科技创新，成为行业的领军企业之一，产品涉及能源、贵金属、指数、基金等各个投资版块，其IT团队不断革新平台，以金融科技为导向，提升平台安全等各个技术环节。这也令ATFX从初创公司蜕变为投资者最信赖的品牌之一，在短短的几年时间里在全球累计超15万客户。

ATFX集团行政总裁Joe Li 表示：“ATFX 与其竞争对手的主要区别在于我们体现了我们的商业座右铭——‘以客户为中心’。我们始终不忘初心，在客户需要的时候满足他们的需求，这一直是我们在业务中所做一切的背后主要驱动力。”

ATFX荣获The CEO Views “2022年度十大热门品牌” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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