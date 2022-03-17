“旅行”卡罗拉实车曝光，预售11-13万，运动座椅+惊艳外观，帅气内饰

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 相比我们熟悉的普通版本家用轿车来说，很多车型都推出了自己的衍生版车型，比如说丰田 卡罗拉 （ 参数 丨 图片 ）以及最新的本田 思域 ，还有我们熟悉的大众 朗逸 ，而今天要与大家分享的就是一台丰田卡罗拉的衍生版本车型，也就是造型更加惊艳的旅行版丰田卡罗拉。“旅行”卡罗拉实车曝光，预售11-13万，运动座椅+惊艳外观，帅气 从实车的外观来看，相比普通版的丰田卡罗拉来说，该车在外观方面显得更加的优雅和大气，而且更加犀利的车身线条，以及最新样式的进气格栅和灯组造型设计，都让这款车的运动气息得到了明显的提升，同时在车身侧面来看该车由于采用了旅行的外观造型设计，整车看起来更加的修长，而且简洁的车身侧面造型以及最新样式的铝合金轮毂，都进一步突出了这款车的运动感和时尚感，同时更加饱满的尾部造型设计，看上去也要更加的精致一些。 相比车辆的外观来说，这款车型还有一个最大的特点就是拥有最新样式的内饰，该车的内饰看上去与普通版车型并没有太大的不同，但是却配备了更加舒适的座椅以及最新样式的大尺寸，悬浮式中控屏，而且列车同样也提供了最新钥匙的运动红色缝线设计让整…