​清明节放假安排新鲜出炉 专家：过节别忘防疫 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网3月17日讯 3月16日，北京市人民政府办公厅发布2022年清明节放假安排。 2022年清明节放假安排为4月3日（星期日）至4月5日（星期二）放假调休，共3天。4月2日（星期六）上班。 值得注意的是， 进入3月以来，我国疫情发生频次明显增加，波及范围不断扩大，已波及28个省份。这预计会影响清明假期。 此前， 中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友接受采访时表示， 引起全球第四波新冠肺炎疫情流行的主要是奥密克戎毒株，目前在我国流行的主要是BA.2亚型。奥密克戎毒株的传染性比德尔塔毒株要强，有研究显示，奥密克戎毒株BA.1的传播速度比德尔塔毒株快77％，BA.2的传播速度又比BA.1快66％。 吴尊友认为， 奥密克戎毒株有其新特点，加上我国已有相当比例的人群接种了疫苗，导致较多感染者没有症状或感受不到症状，仍然在社会上活动并造成更为广泛的疫情扩散。这是我们在此轮疫情中面临的一个巨大挑战。 他认为，所有的 防控措施要做得更快、更准、更细，才能够在短时间内把疫情控制在一个较小的范围内。 中国网提醒各位市民节日期间要注意安全，减少人员聚集，加强个人防护。（伍策 一丁） 编辑：阳