越南宣布：15日起对国际游客重新开放边境 旅游

3月15日11时26分，从新加坡起飞的一架航班，经过2个多小时的飞行顺利抵达越南河内机场。这是越南在疫情后重启国际旅游，迎来的首批海外游客。 这些游客明显是第一批“吃螃蟹的人”，勇气可嘉。因为纵使国际游客实际上已经落地，但是越南对游客入境的防疫措施却迟迟没有出台，原因是主管旅游和卫生的两个部门起了争执。最终，越南在16日出台了新版的入境防疫规定。 上海国际问题研究院亚太研究中心副研究员周士新向记者表示，越南在去年已转向了“与疫情共存”新常态，虽然当前疫情依然严峻，但重症率不高，为开放边境提供了基础。同时，在东南亚，大多数国家都已出台了开放政策，倒逼越南加快开放进程。 旅游行业致信总理“告状” 越南政府15日宣布，自当日起对国际游客重新开放边境，全面恢复国际旅游活动。 越南文化体育与旅游部旅游总局局长阮重庆15日在新闻发布会上的讲话说，越南正式重启国际旅游活动，凡符合越南出入境规定和新冠疫情防控要求的国际游客即日起通过陆路、海路和航空均可入境越南。 当天，越南政府还宣布对德国、法国、意大利等13个国家的公民实行免签政策，有效期三年。 今年2月16日，越南政府宣布将全面开放国际旅游，但具体…