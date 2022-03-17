冰雪运动迎来快速发展期 为高原体育文化赋能 旅游

随着北京冬奥会、冬残奥会的成功举办，西藏冰雪运动迎来快速发展期。来自雪域高原的健儿们在世界赛事中崭露头角，青少年参与冰雪运动的人数增多、热情高涨，冰雪运动场地和设施得到完善，体育文化红利广泛惠及高原群众。 这一系列变化，不仅是西藏加快推进体育文化事业的例证，也是西藏和青海、四川、甘肃、云南四省涉藏州县体育文化发展的缩影。 “冷”资源渐变为“热”经济 早在2017年，四川省阿坝藏族羌族自治州就出台了《体育产业发展规划（2017—2025）》，明确提出每年力争开展大众冰雪赛事活动10次以上。 近两年，阿坝州更是抢抓北京冬奥会掀起冰雪运动新热潮的契机，以玩转冰雪为突破口，全域发力，推动冬春旅游升级升温。 1月13日，“圆梦冬奥·共享未来”第八届全国大众冰雪季暨四川省第四届全民健身冰雪季在阿坝州理县鹧鸪山自然公园启幕。由此，鹧鸪山自然公园滑雪场吸引了更多大众，不少群众走进雪场，体验了一把畅快的高山滑雪。数据显示，一个雪季下来，鹧鸪山自然公园滑雪场游客量同比增长40％。 阿坝州茂县九鼎山太子岭滑雪场还推出了对在校大学生、教师和2021年高考毕业生预约免费的优惠政策。目前，阿坝州已建成茂县九鼎山太…