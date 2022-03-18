自行式旅居车在手，旅行“说走就走”

本报讯“2021年作为‘十四五’规划开局之年，在进一步促进大宗消费、重点消费等相关政策影响下，加之新冠肺炎疫情对旅游服务行业产生持续影响，以‘低密度旅游’为特征的国内自驾游、旅居车游备受追捧，我国旅居车流通市场呈现出稳中向好发展势头。”日前，中国汽车流通协会相关负责人在盘点2021年中国旅居车（房车）市场时介绍道，2021年，我国自行式旅居车年销量达12582台，同比增长43.2%，月均销量超过1000辆；拖挂旅居车交易3543台；二手旅居车交易1975台。 我国自行式旅居车销售2021年与历史年份各月均呈现环比增长，并且除5月外各月销量均创历史新高。季节性规律明显，春季和夏季的旅居车购买需求较强，到年末仍有一波需求，总体看旅居车市场的季节波动较大。 从消费者需求来看，考虑到驾驶安全性和驾照通用性，消费者在购车时一般都会选择6米以下的旅居车。2021年，我国6米以下的旅居车销量占比为99.2%，同比增长43%。 从区域市场分布来看，我国旅居车市场集中度比较高、区域特征比较明显，旅居车销量较多的省份和城市多为经济比较发达、生活消费水平较高地区。江苏是主要的销售区域，其次是山东、浙江等地区…