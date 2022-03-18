携程“网课房”套餐上线24小时 搜索量增长超200%

【品橙旅游】近期，疫情“倒春寒”让开学不足半个月的“神兽”迅速回笼，“陪娃上网课”成为很多家庭的刚需。3月17日，首批“网课房”套餐悄然登陆携程平台，直击时下消费痛点。据了解，在一些酒店推出的“神兽安心网课大礼包”中，网课协助和营养美食成为标配，部分酒店还附赠丰富的店内娱乐活动，同时满足一大一小的玩乐需求。 记者从携程方面了解到，受疫情影响，“网课房”酒店套餐出现短期价格洼地，部分高星酒店连住套餐的优惠力度接近60%，所有预售产品均有不预约过期退、随时退、无损退的保障。截至3月18日，携程平台“网课房”套餐的搜索量较前一日增长超过200%，咨询量和预订量持续上涨。 “携程无忧网课房”专题海报 “网课房”套餐报价从百元到万元 入住即享“神兽”大礼包 据了解，目前在携程平台已上线的“网课房”套餐中，价格区间为588元到11664元不等。在相距万元的价格差中，覆盖的产品既有连住数晚，每日配餐不重样、休闲娱乐丰富多彩的高性价套餐；也有服务时长10小时，在吃和住场景外，叠加全程伴读的常规酒店套餐。 上海斯格威铂尔曼大酒店的工作人员王淼（化名）告诉记者，“神兽”安心网课大礼包中包括的全程网课协助服…