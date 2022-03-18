旅游 设计大赛来啦！三亚天涯区发起乡村最美旅游线路设计大赛_TOM旅游

2030年碳达峰、2060年碳中和是新时代中国向世界作出的伟大承诺，预示着未来中国经济的发展必然是一条绿色的高质量发展之路；国家 乡村振兴 战略则昭示了未来广袤的乡村必然大有可为。 三亚市天涯区立足于区域乡村振兴，将 乡村旅游 与 旅游文化体验 相结合，与AIM国际设计竞赛共同发起“天涯区乡村最美旅游线路设计大赛”，旨在探索走出一条具有三亚特色的乡村振兴之路，具有绿色、低碳等特点的乡村滨海文化线路。 近日，以“乡村漫游家、漫步天涯路”为主题的天涯区乡村最美旅游线路设计大赛开赛。大赛设置最佳线路设计奖、最佳用户体验奖、最佳商业价值奖、最佳绿色生态奖、最佳发现赋能奖和最佳人气奖6类奖项，大赛奖金池共设置15.3万元，最高单项奖奖金3万元。据介绍，本次大赛由三亚市天涯区政府主办，采取外围赛的形式，设置乡村线路研学游方案和乡村玩客生活方式内容提案2个征集赛道，面向全国研学组织、旅游集团、设计机构（师）、达人博主、玩家创客、自媒体大V、大众点评及小红书红人榜等全方位多视角的征集 乡村最美旅游线路 ，探索天涯乡村场域范围内多种业态及文化呈现内容，为天涯区乡村带来多重玩法攻略。 比赛要求，设计的路线…