北京市文旅局：暂不恢复旅行社进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

据北京市人民政府网站18日消息，北京市文化和旅游局发布文旅行业疫情防控相关政策问答。 问1:文旅场所目前仍限流开放吗？ 答：我市文旅场所严格落实限量、预约、错峰要求，旅游景区、娱乐场所、互联网上网服务场所等文旅场所按75%限流开放，并因地制宜控制瞬时流量，严格限量管理、强化分时预约、推行无接触购票、实现错峰服务。 问2:涉疫风险人员是否可以进入文旅场所？ 答：除酒店外，文旅场所严禁接待体温异常、健康码异常以及14日内有1例及以上本土新冠病毒感染者外省市所在县(市、区、旗)或直辖市、省会城市、计划单列市的县、市、区旅居史、14日内有陆路边境口岸所在县旅居史的人员和入境未满21天且未完成7天健康监测的人员(自澳门入境人员除外)，劝阻不配合体温检测或体温异常者进入。 酒店不得拒绝健康码异常的涉疫风险人员进入酒店和入住酒店。为防止北京健康宝出现红码、黄码或弹窗限制等健康码异常的涉疫风险人员将疫情风险传播扩散至社会，根据首都疫情防控需要，酒店不得拒绝北京健康宝出现红码、黄码或弹窗限制等健康码异常的涉疫风险人员以及行程卡带星号人员进入酒店和入住酒店。同时，正常入住酒店，取决于本人北京健康宝是否未见…