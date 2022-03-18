长沙再发现1例确诊病例！怀化发现9岁确诊病例！万象城接触者天心区核酸

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 长沙市在外地来长人员中发现1例新冠肺炎确诊病例 记者从长沙市新冠肺炎防控指挥部办公室获悉，长沙市在外地来长人员中发现1例新冠肺炎确诊病例。 确诊病例： 王某某，男，51岁，于3月15日上午11:00从外省自驾来长，当日23:39，到达长沙市天心区黑石铺路火云山庄烤全羊店后，未外出。3月16日，王某某主要在火云山庄烤全羊店活动，期间曾在店外附近散步。3月17日上午，天心区接外地通报，该对象为外地新冠肺炎确诊病例密切接触者，遂将其纳入隔离管控。当日，天心区对其新冠病毒核酸检测初筛阳性，后经市疾控中心复核检测确认阳性，目前该对象已转至定点医院隔离治疗，诊断为新冠肺炎确诊病例，病情稳定。 省、市、区三级相关部门正在全面排查该对象的活动轨迹、人员接触情况，已追踪到的密接者、次密接者均已隔离管控，相关场所已全面消毒。 主要活动轨迹： 3月15日 11:00从外省自驾私家车经高速于23:39到达长沙市天心区黑石铺路火云山庄烤全羊（湘江南路店），晚上住该店内。 3月16日 11:20在火云山庄烤全羊（湘江南路店）店外旁边的转盘处散步，11:32左右返回…