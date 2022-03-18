山西：文旅融合激发高质量发展新动能_旅游_皇城_游客

近年来，景区积极拓展文旅演艺新业态，培育景区新IP，陆续推出《魁星点斗》《家国情槐》《苏三路过大槐树》等10多项极具鲜明地域特色的表演，带给游客们别样的文化体验，进一步释放景区魅力，在提升景区知名度和美誉度的同时，为推动当地“旅游+多产业”高质量融合发展加持助力。 山西大学教授、山西省政府旅游咨询专家张世满说：“文旅融合能够带动和促进文旅新业态，实现观光游向文化体验游升级。” 业态融合，旅游产业更有活力 今年2月13日，全国首部明清院落大型实景剧《再回相府》在皇城相府景区恢复上演后，吸引了一批又一批的游客前来观演打卡，也成为了皇城相府旅游区引爆游客眼球的一大亮点。这部为皇城相府量身定制的大剧，切入陈廷敬与其家族的不同侧面，带着观众去感受一代名相的心路历程与陈氏家族六百年绵延生息的秘密。 多位旅游界人士表示，从久负盛名的“迎圣驾”仪式到气势恢宏的《再回相府》，都为原本单纯依赖日间旅游观光收入的皇城景区，带来更多的综合经济收益，实景剧的演出赋予了景区厚重的文化内涵和更持久的发展力。 皇城相府文旅公司董事长杨波表示，这些项目的建设和产品的推出，丰富了文旅体验内容，拉长了旅游产业链条，实现了经…