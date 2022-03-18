南威软件集团在电子身份凭证领域的应用实践

电子身份凭证到底是什么？它能给我们带来哪些便利？接下来，由笔者带大家来揭开它的神秘面纱。 所谓电子身份凭证，即居民身份证的数字化，旨在通过将公民的个人数据与它的现实身份进行实时关联，实现公民责、权、利的数字化呈现。当下，各行各业都在推进数字身份服务，但受制于有限的行业生态空间，只是在较大范围内形成了新的“信息孤岛”，且存在着数据准确性无法保证、公民个人数据存在泄漏的风险。因此，电子身份凭证的实现，需解决“身份通行”和“数据通行”这两个刚需。 南威软件集团作为国家电子文件管理推进联盟副理事长单位和数字政府行业全国龙头企业，已在电子证照领域深耕十几年，也是最早投入研发电子身份凭证应用的企业之一。据笔者了解，南威软件已在2020年，基于电子身份凭证，结合区块链、人工智能、零信任安全、信创等技术，创新提出i公民身份码及配套应用场景，并应用到多个项目中，截至目前，基于i公民产品建设的项目，合计总用户数已突破980万，服务扫码单位17.6万个，访问量6434万次，扫码次数4717万余次。 i公民身份码通过建设统一的网络身份认证平台，构建身份认证体系，为每个公民赋予可信可管可控的数字身份服务管理能力…