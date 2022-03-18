40万套(间)！北京设立保障性租赁住房“小目标”-商业

中新经纬3月18日电 据首都之窗网站消息，北京市人民政府办公厅印发《北京市关于加快发展保障性租赁住房的实施方案》（下称《方案》）。《方案》要求，“十四五”期间，争取建设筹集保障性租赁住房40万套（间），占新增住房供应总量的比例达到40%。 《方案》要求，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，突出住房的民生属性，加快发展保障性租赁住房，建立以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系，进一步提高住房保障水平。坚持规划引领，依据规划在集中建设区、产业园区及周边、轨道交通站点周边、配套比较完善地区等区域建设保障性租赁住房，引导产城人融合，促进职住平衡。坚持供需匹配，摸清保障性租赁住房需求和存量土地、房屋资源情况，通过新建、改建、改造、转化、租赁补贴等多种方式，保障租赁住房供给。坚持改革创新，充分发挥市场机制作用，培育市场主体，探索运营模式，推动形成规范稳定的住房租赁市场。 “十四五”期间，争取建设筹集保障性租赁住房40万套（间），占新增住房供应总量的比例达到40%，新市民、青年人等群体住房困难问题得到有效缓解，促进实现全市人民住有所居。 《方案》提出，组织多主体、通过多渠道建设…