[旅游｜赏花、徒步和露营并驾齐驱，成都露营热度上涨250%_TOM旅游] 随着各地正式“入春”，越来越多的人走出家门，与以往“赏花”占据春游绝对主力的情况不同，今年的春游关键词还多了徒步和露营。近日，中国最大的 旅行社区马蜂窝 联合 腾讯文旅 发布2022年春季旅行“蜂向标”，数据显示，近一周以来各地“徒步”相关搜索热度平均涨幅超过50%，“露营”相关搜索热度平均涨幅近100%，“成都周边露营”热度更是上涨250%。 据了解，马蜂窝旅行“蜂向标”是根据马蜂窝平台的用户搜索、浏览、分享、消费等旅游大数据，对每个季节的最新旅游消费趋势进行分析和预测，为游客提供出行决策的参考。 赏花是各地游客春季出行的保留项目，在春季赏花热的带动下，北京、成都、广州、重庆、武汉、婺源、林芝、伊犁、三亚、西双版纳位列2022年春季旅行城市排名的前十位。马蜂窝APP也在近期推出“全国赏花地图”，针对华东、江浙沪、西南、西北和华中等热门赏花地区给出了详细的攻略。 受近日疫情防控形势影响， 周边游 的热度远超长线旅游，全国游客纷纷选择就近赏花。在本地客源的强大带动作用将北京、成都、广州送入热度涨幅榜前三。“北京郊野…