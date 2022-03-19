[探访荒漠中的以色列国家公园-中新网] [探访荒漠中的以色列国家公园-中新网] 探访荒漠中的以色列国家公园 探访荒漠中的以色列国家公园 2022-03-19 06:37:05 来源： 王炯光明日报 作者：卞立群 责任编辑：卞立群 2022年03月19日 06:37 来源：王炯光明日报 参与互动 探访荒漠中的以色列国家公园 以色列国土面积狭小，且大部分地区炎热干燥，超过三分之二的国土为干旱或半干旱环境。但就是在这片几乎可以称为荒漠的土地上，却矗立着81个风格迥异、特色鲜明的国家公园，向当地民众和世界各国游客充分展现了历史文明的珍贵遗产和人与自然的和谐相处。 重走古代“香料之路” 近日，记者走访参观了以古代中东地区著名“香料之路”沿线重要城市阿夫达特镇遗址为核心建立的阿夫达特国家公园。走在斑驳的古道上，看着路旁的骆驼、商队雕塑和沿途的古城、旅馆、市场遗迹，仿佛置身两千多年前，跟着驼队重走这条崎岖艰险又充满迷人沙漠景观的“香料之路”。在公元前400年至公元200年间，这条全长超过200公里的古代香料贸易路线连接了阿拉伯半岛与地中海，古代纳巴泰人穿过崎岖多山的内盖夫沙漠地区，用驼队将也门出产的…