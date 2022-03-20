来一场春天的露营露营春天露营地自驾游旅游_手机网易网

这两年， 露营 火了，即使你还没有亲身体验一场，但你可能已经在社交媒体上感受到了它的热度。 露营不只是一顶帐篷、一次打卡的简单生意，而是一道集户外休闲、娱乐、住宿等各方面体验于一体的综合感受。 春天 到了，到大自然中来一场远离城市喧嚣的露营吧。 站上风口 “去年，在朋友的邀请下，我们一起到北京郊区体验了一把露营。在大自然的虫鸣鸟叫中，大家聚在一起，喝酒、唱歌、烧烤，那种感觉很纯粹，能让人的心灵放松下来，忘记都市里的车水马龙，静静感受大自然的馈赠。”北京市朝阳区居民胡婷婷说。 露营的诞生起源于野外狩猎需求，不过当下流行的露营早已不是当初那般“野性”的模样。所谓的精致露营，诞生于2005年的英国，在露营界，有一句话这样描述它——露营不虐，睡得舒服、吃得精致、仪式感满满。2015年，精致露营逐渐在美国、日本成为一种新兴的户外休闲方式。 2020年春天，新冠肺炎疫情缓解后，精致露营在国内出现了走红的迹象，社交平台小红书上的露营相关笔记发布量同比增长271%，露营相关笔记浏览量同比增长170%；穷游网数据显示，露营热度增长了303.5%。2021年，露营热度持续攀升。刚刚到来的这个春天，各大在线…