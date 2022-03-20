产品开发兼营销高级副总裁陈炜芸：首个国内高端海轮游，以差异化目的地体验打造深度人文之旅 招商维京游轮访谈录 ③界面新闻 · 旅行

记者 | 底伊乐 编辑 | 严之俊 去年的国庆假期对 Luna来说十分难忘和特别。在10月8日的早上，她收到了一个由“ 招商伊敦号 ”（原“维京太阳号”）送来的首航纪念证书，作为第一艘五星旗豪华游轮的首航客人之一，她与船上的人们一同创造了中国游轮历史。行程礼宾“小红人”全程的贴心服务、岸上行程的意外惊喜、船上客房的舒适、餐厅以及娱乐的丰富体验，都让Luna难以忘怀。 作为一个国内全新的游轮产品， “ 招商伊敦号 ”执航的“中国海岸人文之旅”延续了不少维京游轮的特色，当然也有不少创新的举措。我们在船上随机采访了部分体验者，他们纷纷表示这艘船及其带来的人文度假游轮旅行方式，一定是独特和新颖的。 “作为一个中小型的豪华游轮品牌，我们偏向打造以目的地而非以船为核心的旅行体验——我们的船上体验并不逊色，但更希望‘深度人文之旅’能成为我们的特色。从航线设计、岸上游览项目的筛选，到船上的餐饮、购物、文娱，我们都以人文角度出发，想让宾客体验一趟不仅放松身心，更能启迪思维的旅行。”招商维京游轮产品开发兼营销高级副总裁陈炜芸对界面文旅表示，“从长远来说，我们希望改变大家对于‘游轮旅行’的刻板印象——特别是…