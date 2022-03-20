北京东城区通报31家未落实疫情防控企业 涉及多家餐馆新冠肺炎东城北京

3月20日晚，北京市东城区市场监管局通报31家在当日检查中发现的未落时疫情防控企业名单，涉及多家餐馆、旅馆、便民超市等。主要问题为工作人员佩戴口罩不规范，扫码测温执行不严格等。 1。青年湖北街华府景园底商量福康健商贸中心工作人员佩戴口罩不规范； 2。安定门外大街11号底商北京金色慕欣美发店扫码测温执行不严格； 3。安定门外大街木北造型15-2号工作人员佩戴口罩不规范； 4。五四大街16-2号真诚阳光艺术店铺工作人员佩戴口罩不规范； 5。五四大街16-2号门墩文化艺术工作人员佩戴口罩不规范； 6。北门仓6号楼云云顺小卖部工作人员未佩戴口罩； 7。北门仓6号楼洗衣店工作人员未佩戴口罩； 8。东水井5号楼底商西北楼牛肉面扫码测温执行不严格； 9。朝阳门内南小街16号底商木北造型员工体温监测记录不全； 10。朝阳门内南小街16号底商大益茶消杀记录和员工体温监测记录不全； 11。崇文门内大街船板胡同77号天邻旅馆扫码测温执行不严格，工作人员佩戴口罩不规范； 12。崇文门内大街船板胡同24号欣燕都酒店消杀记录不完整，前台工作人员未按要求频次开展核酸检测； 13。西兴隆街126号小卖部工作人员佩戴口…