厦门新增2例确诊病例，活动轨迹公布厦门市确诊病例酒店

3月19日12时至20日12时，厦门市新增2例确诊病例，活动轨迹公布如下： 病例17，男，53岁，核酸筛查发现，现住址为厦门都市驿站酒店（嘉禾路太平洋广场4层）。活动轨迹如下： 3月14日 10时40分在新景国际外滩小区（五缘西一里10号）停留，11时18分在融寓（县后店，湖里区县后社377-101号）停留，12时自驾到达厦门都市驿站酒店（嘉禾路太平洋广场4层），15时47分在第六空间国际家居（高崎北二路61-63号）停留，17时返回家中。 3月15日 18时30分在金凤集团楼盘一楼89-106（安岭二路89号）停留，20时10分在融寓（县后店，湖里区县后社377-101号）停留，21时50分自驾到羊蝎子火锅（集美区凤安路海上五月花三期海贝底商）就餐，23时30分返回家中。 3月16日 10时35分在第六空间国际家居（高崎北二路61-63号）停留，12时15分在壹份凉皮（枋湖东二里大洋雅苑27号104店面）就餐，12时40分返回家中。 3月17日 16时20分在金凤集团楼盘一楼89-106（安岭二路89号）停留，16时40分在金牌亚洲磁砖（金湖路118号吉家家世界D区101）停留，18…