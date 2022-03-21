龙珠！30年前的卡牌游戏？_腾讯新闻

那时候，很多人，错过了这个游戏。 1990年，FC平台，《龙珠Z，强袭！赛亚人》！！ 虽然都知道是龙珠，而且大家都龙珠的动画漫画都很热爱。 但，那时候的黄卡带只有日文版，看不懂日文对于这个游戏来说，是一个跨不过的门槛。 只懂得移动，选择卡牌战斗，偶尔能出一两个必杀，然而却不明所以。 玩，当然是能玩的，战斗动画很好看，人物很形象，只是很多东西很模糊，甚至连道具也不知道怎么用，很快就放弃了。 有恒心的小伙伴也能玩过一章两章，但能玩到后面的，至少我身边是没有的。 直到很久以后，汉化版的出现，才知道，那时的我们错过了一款如此好玩，剧情上如此贴近漫画的游戏。 有些可惜，即使后来汉化版通关了，也感觉缺少点什么。 或许，因为只是“一个人”的乐趣，没有了和小伙伴一起战斗的快乐。 游戏很创新地给出了一个“卡片系统”。 卡片系统作用了游戏中的指令：移动，战斗，修炼，补给……贯穿着整个游戏。 介绍下常用的卡片指令： 有六种常用卡：龟，魔，界，惑，必，神 牌的【左上角】一个X星珠，这个X，在大地图上代表“机动力”（可移动格子数），在战斗中表示“攻击力”参数。（Z代表最大） 牌的【右下角】一个数字球，这个数字在…