不能让私人影院成为“脱管影院”

只要相关监管部门瞄准私人影院的经营特征找准监管切入点，并依法采取对应的监管措施，形成监管合力，就能把私人影院管起来、管到位，将私人影院引入健康有序发展的法治轨道。 ■李英锋 近年来，“私人影院”在全国各大城市现身，为顾客提供更私密的观影空间和个性化的观影选择。但当下竟有私人影院提供住宿服务却不需要出示身份证，造成一些未成年人在没有监护人陪同的情况下，就能进入私人影院娱乐和住宿。(据3月17日新华报业网报道) 私人影院具有功能复杂性和经营范围交叉性、模糊性等特点，并不是影院或旅馆的典型业态，也不完全对接、契合相关法律法规和监管机制的调整规制范围，以至于大量私人影院无证无照经营，处于一种“脱管”状态。 私人影院的电影放映、住宿等经营业务都需要办理相关许可，比如电影放映需要《电影放映许可证》，住宿需要办理《特种行业经营许可证》，两者都要办理《卫生许可证》《消防检查意见书》等手续。私人影院未取得任何经营手续，成了无许可、无营业执照、无监管的“三无影院”，极易滋生安全隐患和侵权风险。 私人影院的消费者很多都是未成年人。《未成年人保护法》第五十七条规定，旅馆、宾馆、酒店等住宿经营者接待未成年人入住…