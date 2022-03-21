最新疫情数据消息情况 湖南六市报告确诊病例 十条防控措施筑牢防线 _文财网

导读 文章来源：新浪新闻(抗击新冠肺炎)湖南六市报告确诊病例 十条防控措施筑牢防线中新网长沙3月21日电 (付敬懿)连日来，中国国内疫情呈现… 文章来源：新浪新闻 (抗击新冠肺炎)湖南六市报告确诊病例 十条防控措施筑牢防线 中新网长沙3月21日电 (付敬懿)连日来，中国国内疫情呈现点多、面广、频发态势，截至3月20日24时，湖南已有湘潭、长沙、岳阳、邵阳、怀化、永州等六市报告新型冠状病毒肺炎确诊病例目前，湖南全面落实好十条疫情防控措施，各地采取有力措施从严从紧开展科学精准的疫情防控工作，力求精准打赢疫情防控保卫战，以最小代价实现最大的防控效果 3月20日0至24时，湖南报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例28例(其中18例为境外输入无症状感染者转确诊病例)，新增新型冠状病毒肺炎无症状感染者1例(境外输入)截至3月21日11时，长沙再报告1例新冠肺炎确诊病例与1例无症状感染者，邵阳新宁县报告新增1例确诊病例 目前，长沙各区县已经展开核酸检测，牢牢守住不出现规模性疫情反弹底线为方便黄码人员入住酒店，长沙已设立17家接待酒店，黄码人员可以按照公布的接待酒店电话提前联系 为坚决阻断新冠肺炎疫情…