多家酒店推出“网课房”新玩法，效果如何？网课酒店携程日托_手机网易网

多家酒店推出“网课房”新玩法，效果如何？ 2022-03-21 15:46:13 21世纪经济报道 探索新的服务模式将有利于盘活现有资源，渡过特殊时期。 21世纪经济报道记者曹恩惠、实习生彭钰滢 上海报道 当国内部分地区发散的疫情再次冲击 酒店 行业时，一场“自救”行动也开始出现。 近日， 携程 上线首批酒店“ 网课 房”套餐，24小时内，平台搜索量增长超200%。 根据携程公布的信息，已上线套餐的价格从588元到11664元不等，提供包括网课协助、营养配餐、休闲娱乐、连住数晚等多样化服务。这波酒店新玩法，解锁带娃新“姿势”。 3月11日下午，上海紧急发布停课通知，所有中小学线下停课，全部调整为线上教学，幼儿园、托儿所停止幼儿入园，各类培训机构和托幼机构不得开展线下培训和托育服务。 面对“陪娃上网课”这一刚需，上海浦东文华东方酒店推出“无忧网课”空间，为7至16岁的本市学生提供网课服务。据了解，该服务包含连住四晚（周一到周五下午6点），网课期间专人陪护等服务，售价5900元。而入住期间，成年监护人可享有酒店餐饮和水疗7折优惠（不含水疗零售产品）。 除上海外，南京多家高星级酒店也推出了“…