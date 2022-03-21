携程“睡眠房”年轻用户占比超7成 复购率超50%

【品橙旅游】3月21日，世界睡眠日。根据相关统计数据显示，当前，我国成年人失眠率接近40%，相当于每5个人里就有2人失眠。为了更好地改善国人在旅途中的睡眠质量，携程从2020年开始，与国内知名床具企业喜临门和梦百合合作，分别推出“深睡房”和“0压房”产品，深受商旅用户和亲子用户欢迎。截至目前，携程“睡眠房”产品已覆盖国内超过180个城市，合作房间数量超过2万间。 在满足用户对高质量睡眠需求的同时，携程也联合喜临门和梦百合共同为合作酒店提供深度赋能，帮助酒店0现金投入实现床垫升级，从用户满意度、酒店入住率、客房均价以及综合收益等方面，为疫情之下的酒店带来多维度的价值提升。 “睡眠房”产品增长超241% 累计带来增量收益超2亿元 疫情之下，经营压力陡增、现金流吃紧，成为酒店业者面临的普遍问题。在生存压力面前，酒店的提质升级变得更加艰难。为了助力旅游业实现高质量复苏，携程集团与合作的床具企业一道，帮助合作酒店以0现金投入的方式，实现产品升级，并带来口碑、流量、收益等多维度提升。 携程“睡眠房”系列—“0压房”样板间 无论是“0压房”，还是“深睡房”，酒店改造过程中所需的物料均由梦百合、喜临门…