一周旅行指南 万豪旅享家开启春日寻味之旅，尼依格罗酒店呈献#SUITEVIEW 套房魅力 界面新闻 · 旅行

记者 | 史春蕾 1 、文华东方酒店集团推出品牌私享奢居 3月14日，文华东方酒店集团推出全球一流奢华私人别墅及住宅品牌系列。文华东方私享奢居由集团与StayOne平台合作推出，从位于英国科茨沃尔德中心地带的600英亩乔治亚风格私人庄园，到法国南部富有诗意的海岸别墅，以及西班牙巴雷阿瑞克群岛的某座私人岛屿上的惊艳别墅，首批文华东方私享奢居遍布欧洲热门目的地。 2、万豪旅享家以时令之鲜开启春日寻味之旅 万豪旅享家在大中华区运营400多家酒店，横跨23个酒店品牌，1,200多家餐厅及酒吧覆盖百余个城市，旗下餐饮团队们甄选当地食材，搭配巧思为宾客呈现丰富多样的美味珍馐，从全新的时令菜 单到樱花烂 漫的主题下午茶，从时令美味到当季特饮，呈现一幅春日美食地图。比如北京富力万丽酒店雅苑中餐厅以一道江南传统风味的油焖江南春笋开启春日尝鲜的味蕾之旅；北京乐多港万豪酒店万豪中餐厅的酸菜春笋炒花腩肉，采用传统粤式烹调手法，演绎春笋的别样风味；北京瑞吉酒店天宝阁以茉莉花入馔，茉莉花香葱霸王鸡香味清爽，鸡肉鲜嫩，气韵清雅。 3、万豪旅享家邀旅行者们开启文化博览之旅 2022年伊始，从一幕震撼的“黄河之水天上来…