雅高中国运营酒店数量突破 500 家，另有 350 家正在开发界面新闻 · 旅行

记者 | 底伊乐 编辑 | 严之俊 雅高集团近日宣布，2021年集团在中国市场的新项目签约数再创历史新高，目前已拥有520余家已在运营中的酒店。2022年，雅高在中国市场将迎来更为强劲的发展势头和业务增长，正在开发中的酒店数量达350家。 “在大中华区运营超过500家酒店确实是一个令人振奋的发展里程碑。”雅高集团大中华区首席执行官罗凯睿（Gary Rosen）表示，“我们对进入2022年后雅高表现出的强劲发展势头感到兴奋。平均而言，每五天就会有一家雅高品牌酒店在这一地区开门迎客，以满足市场对高品质酒店体验不断增长的需求。” 目前，雅高集团旗下有多个知名品牌，包括莱佛士、费尔蒙、索菲特、美憬阁、铂尔曼、美爵、诺富特、美居及宜必思等。雅高首席发展官Agnès Roquefort表示，“雅高的多元品牌组合是集团业务的独家优势所在，也将成为我们成功的一大驱动因素。我们在中国市场近40%的酒店均位于奢华及高端区间，并且在中端和经济型酒店领域同样保持强大优势。” 三亚海棠湾开维费尔蒙酒店 成都海泉湾美憬阁索菲特酒店 放眼大中华区，雅高各大品牌均受到不小关注。据介绍，2021年雅高最受欢迎、最受瞩目…