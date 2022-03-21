同庆楼：公司旗下酒楼、婚礼宴会、宾馆、新餐饮等各业务版块 均需在全国快速拓店 快速占领市场_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动
有投资者在投资者互动平台提问：董秘您好：公司有无在全国各个省份开设连锁店的计划？而不是局限在安徽或者少数几个地区再多开几家分店，谢谢。 同庆楼(605108.SH)3月21日在投资者互动平台表示，公司旗下酒楼、婚礼宴会、宾馆、新餐饮等各业务版块，均需在全国快速拓店，快速占领市场。 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！价值型驱动！ 推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展。 独角兽！权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！ 中文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/ehz.pdf 英文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/enehz.pdf 财经贝EHZ私募认购开启，开盘即百倍！ 财经贝EHZ私募认购平台： https://h.cjz.vip 财经贝EHZ客服： QQ：369997928 Telegram：@ehzved 邮箱：[email protected]