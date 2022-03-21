拿着喇叭当好防控宣传员，仔细审查做好疫情检测员，尽职尽责站好社区防疫岗……

深圳2022年3月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 这几天，有一群奔走在深圳龙华各社区疫情防控第一线的特殊志愿者，他们有的把党员身份亮出来把模范带头作用发挥在一线，有的把工牌佩戴在防疫服下，在深圳龙华区的防控管控社区，为人民群众筑起了一条防控疫情的安全防线。他们就是来自深圳市杰美特科技股份有限公司的社区疫情防控志愿者们。



杰美特工会抗疫志愿者

"0107"深圳疫情暴发以来，各级政府积极备战，打响了一场没有硝烟的疫情阻击战。杰美特公司做为龙华区先进示范企业，理应冲在前面，杰美特党支部充分发挥党组织作用，联合杰美特工会，成立了杰美特社区疫情防控志愿者临时党支部。号召全公司员工主动承担、无私奉献，积极投入到社区防疫工作中来。一时间，所有杰美特人积极响应踊跃报名，大家都想在疫情防控最前沿释放光和热，争当先锋志愿者。



杰美特工会抗疫志愿者

疫情防控面临各种风险，但杰美特人不怕这些。志愿者们分工协作，或负责现场秩序维护、或负责检查受检者粤核酸码、或为年长年幼者提供帮助、或积极宣讲防疫防控安全知识，即使在烈日下穿着密封防护服浑身难受、因为连续站立几小时而双脚发麻，也依然绽放灿烂的笑容，用实际行动诠释杰美特人主动、开放的企业精神和社会责任感。



杰美特工会抗疫志愿者

杰美特一直致力于让所有杰美特员工成为受人尊重且富有幸福感的人，也正是有这样的企业使命感，才让很多像杰美特一样的企业在危急时刻敢于站出来，为社会贡献自己的一份力量。

共筑疫情防线，杰美特在行动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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