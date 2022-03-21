本轮疫情何时结束？清明节人群能否自由流动 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

本轮疫情何时可以结束？两周后的清明节，人群可否自由流动？在国务院联防联控机制举行新闻发布会上，国家卫健委医政医管局局长焦雅辉介绍，本轮国内疫情呈现点多面广，主要的流行株是奥密克戎变异株，部分省份病例增长比较快。 记者根据国家卫健委公布的数据梳理发现，3月12日至今，每日确诊病例仍保持高位增长。 北京地坛医院副院长蒋荣猛告诉记者，看目前形势，全国疫情仍在上升期。国务院联防联控机制医疗救治专家组成员、北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强也认为，目前疫情形势仍不明朗，清明节是否可以正常出游，目前还不好判断。 从3月12日以来，连续一周多，全国每日新增病例数突破千人。3月14日更是单日新增超3500人。 目前河北、北京等多地民政局已发布清明节相关倡议与通知。 河北省民政厅通知，各地要大力倡导不跨省域、不跨地区祭扫，积极推广网络祭扫、鲜花祭扫、家庭追思等文明低碳祭扫方式 北京民政部门提示，疫情防控弦紧绷，要去祭扫先预约。绿色出行为首选，方便快捷不堵车。入园祭扫戴口罩，自觉出示健康码，排队保持一米线，禁止烧纸和焚香。 合肥市民政局发布通知，倡导广大市民选择网络祭扫、殡葬服务机构代为祭扫，确需到现场…