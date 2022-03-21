多国宣布放宽出入境限制 完全接种疫苗者免核酸 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

近日，多国宣布放宽出入境限制，已完全接种疫苗的入境人员将免于隔离。一些国家甚至取消了完全接种疫苗者在入境时的核酸检测。 加拿大：4月起入境无需检测报告 加拿大政府3月17日宣布，从4月1日起，已全剂量接种新冠疫苗的人士入境加拿大时，将不再需要提供病毒检测报告。不过，任何入境人员届时仍有可能需要随机抽检，进行病毒分子测试。在等候抽检结果期间，旅客不需要隔离。 英国：取消所有入境限制措施 英国政府14日宣布，3月18日凌晨4时起，取消所有针对新冠制定的入境限制措施，所有入境英国的旅客都无需再进行入境新冠检测或填写“乘客定位表”等。 新西兰：向澳游客开放边境 新西兰总理16日宣布新的边境开放计划。计划包括从4月12日起，向澳大利亚的游客开放边境；暂定从5月2日起，向新西兰免签国家及其他国家已持有新西兰签证的游客开放边境。入境访客须接种两剂新冠疫苗，并在登机前提供新冠病毒检测阴性报告。符合条件的游客可以免隔离入境。 希腊：免除部分国家入境者核酸检测 根据希腊民航局发布的公告，从3月15日起，从国外抵达希腊的旅客不再需要填写“旅客定位表”（PLF）。新版入境规定还免除了部分国家旅客抵希后需进行核…