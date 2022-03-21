张文宏：疫苗接种药物储备资源充足保障抗疫胜利 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏3月20日在“新冠防疫新进展高峰论坛·2022第一季”在线论坛上以“面对新一轮的疫情反弹，探索更智慧的防控策略”为题发言。他表示，当前国内防疫形势严峻，需要做好多方面的工作，以有效防控奥密克戎及其亚型毒株BA.2。其中，继续提高疫苗接种率和加强新冠治疗药物的储备非常重要，同时还要做好医疗资源的储备。他相信不远的将来就可以看到抗击新冠病毒的最终胜利。 “抗击疫情已经两年多了，全国各地都积累了非常丰富的经验。面对全国各地新一轮的疫情反弹，怎样可以在疫情防控当中做得更好？接下来还有非常大的挑战。”张文宏表示，接下来人们对防疫策略的期待，主要聚焦于如何既消除病毒的威胁，又能进一步发挥精准防控的能力。 “何谓‘精准防控’？就是在疫情发生时，进行管控的区域和人能够比较精准，最大程度减少对大部分没有感染的人的影响。” 张文宏指出，在下一步的抗疫工作中，如果做好几方面的工作，就可以赢得智慧抗疫的胜利。 首先，疫苗接种必须达到相当高的水平，才能具备初步的逐步放开的条件。 根据来自欧美和亚太国家的数据，无论欧美国家还是世卫组织都提出加强对脆弱人群…