外媒：酒店，成为报道俄乌冲突的重要组成部分_凤凰网

卡塔尔半岛电视台网站3月16日文章，原题：在乌克兰，战争意味着新的战争酒店 俄乌冲突让全世界目睹战争造成的毁灭性影响，众多国际新闻频道全面跟踪战况进展，大批记者纷纷从现场发回报道。事实证明，被媒体用来开展战地报道的基础设施中，酒店再次成为重要组成部分。 酒店经常在战时被用于其他目的。它们既能成为军事化的“战略资产”，也能被用作囚禁中心，或者被当作谈判场所、媒体报道基地甚至难民庇护所。它们还可能被武装组织列为攻击目标。然而，过去10年来，多种原因导致被媒体在战时使用的酒店不再像以前那样常见。随着数字和卫星技术的进步，记者可以更独立地开展报道，不必再将装有沉重卫星电话和编辑机的大铁箱子安放在酒店内，也不再需要使用数字时代前不可或缺的电传机和国际电话线路。 即便如此，这并不意味着酒店已沦为新闻业基础设施的多余部分。尽管持续时间还不到一个月，但俄乌冲突已经表明酒店对战地报道的重要性。酒店仍然为在冲突区报道的记者、摄影记者和电视台工作人员提供必要服务：表面上的安全、来自发电机的备份电力、水、暖气、食品和可靠的WIFI，以及能与同行分享信息并发布报道的场所。此外，在激烈炮击或空袭期间，酒店内平时主…