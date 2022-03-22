40万套！北京保障性租赁住房建设将实现这个目标_腾讯新闻

北京市人民政府办公厅近日发布《北京市关于加快发展保障性租赁住房的实施方案》（以下简称《方案》），首次提出北京保障性住房的建设目标，争取在“十四五”期间建设筹集保障性租赁住房40万套（间），占新增住房供应总量的比例达40%。 《方案》提出，本市保障性租赁住房应以建筑面积70平方米以下的小户型为主，适当配置多居室等其他种类户型，满足多子女家庭等多样化居住需求。租金水平上，项目租金应当低于同地段同品质市场租赁住房租金水平。 《方案》原文如下 北京市关于加快发展 保障性租赁住房的实施方案 为贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》(国办发〔2021〕22号)，加快发展保障性租赁住房，结合本市实际，制定本方案。 一、总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，认真落实《北京城市总体规划(2016年―2035年)》，坚持以人民为中心，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，突出住房的民生属性，加快发展保障性租赁住房，建立以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系，进一步提高住…