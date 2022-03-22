《国际金融报》官网，证券、银行、基金、保险、国际、上市公司……

小户型为主，满足多子女家庭居住需求， “十四五”期间——本市将建40万套保障性租赁住房 未来，新市民、青年人的住房困难问题将得到有效缓解。北京市人民政府办公厅近日发布《北京市关于加快发展保障性租赁住房的实施方案》（以下简称《方案》），明确提出了北京保障性住房的阶段性建设目标：争取在“十四五”期间建设筹集保障性租赁住房40万套（间），占新增住房供应总量的比例达40%。 6种渠道建保障性租赁住房 2021年6月，国务院办公厅发布《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，提出在全国大城市中加大保障性租赁住房供给，缓解住房租赁市场结构性供给不足。《方案》是北京贯彻落实该意见的具体体现。 为加快供应速度，《方案》提出多渠道建设的思路，允许利用集体经营性建设用地、非居住存量房屋改建、产业园区配套用地、企事业单位自有土地、新供应国有建设用地、存量住房改造等六条渠道，建设保障性租赁住房。 存量资源改建，是北京这座特大城市进入城市更新阶段后的新课题。《方案》提出，对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋，在符合规划原则及规划使用性质正负面清单、权属不变、满足安全要求、尊重群众意…