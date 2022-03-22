部分东航客机坠毁事件家属抵达广西藤县酒店_新浪财经_新浪网

原标题：部分东航客机坠毁事件家属抵达广西藤县 中新网广西藤县3月22日电（记者 杨强 黄艳梅）中新网记者22日上午走访了解，已有多名MU5735航班乘客家属抵达广西梧州市藤县，并入住当地相关临时接待酒店。 3月21日14时38分许，东方航空公司MU5735航班执行昆明—广州任务时，在广西梧州市藤县上空失联并坠毁。机上载有乘客123人、机组人员9人。 东航客机坠毁事件发生后，多地救援力量援驰广西，在连夜展开救援的同时，家属的联系与紧急情况的处置工作也在同步进行。 事故发生后，广西交通运输厅立即启动响应机制，梧州市交通运输局已调配中大巴29辆、出租车50辆抵达梧州西江机场接送相关旅客家属及专家。 3月22日，在藤县动车站，藤县交通运输局组织了一个10人应急服务队，并临时设置“家属通道”，由专人专车安排了3辆公交车和两辆汽车负责航班乘客家属接驳咨询等服务。 中新网记者在采访中获悉，目前，藤县县城多家酒店已被安排为航班乘客家属的临时接待酒店。 距离藤县汽车站约800米的一家酒店相关工作人员介绍，该酒店已暂停对外营业，安排为MU5735航班乘客家属的临时接待酒店，酒店房间数量为109间。 据记者…