去了甲米才知道 天堂原来真的存在甲米天堂旅行_新浪时尚_新浪网

导语：甲米，它位于泰国南部，是一个犹如天堂般的地方。 洁白细软的沙滩，温暖清澈的海水，随风摇曳的棕榈树，抬头可见的野生动物，无论是攀岩还是潜水、放空 …… 它会让你迷失在这里的每一处风景里。以深邃的湛蓝为背景色展开一个完整的夏天泰国甲米的海是与众不同的。 它周围散落着大小几十个岛屿，小岛附近的海水呈绿色，然后依次是浅蓝色、水蓝色、深蓝色，逐渐递进，每一个都像珍珠一样散发着美丽的光芒。 泰国甲米的沙滩是别具一格的。 这里的沙滩温暖而干净，每一片沙滩面积都不大，不会互相打扰，安静地分享同一片海景。 享受远离世俗的慢节奏生活，揽收一望无际的海滩美景，这才是夏天的正确打开方式。 奔向海岛的1000种方式 作为海岛旅游的后起之秀，甲米岛被誉为安达曼海岸边最美丽的地方。相较于普吉岛的喧嚣，甲米更像是一座世外桃源。 || 甲米四岛 大概80%去甲米的人，都会选择甲米四岛一日游。 甲米四岛即鸡岛、塔岛、莫岛、波达岛，其中塔岛和莫岛退潮时，连接两个岛之间的沙滩会浮出水面，状如一线，而波达岛的海边洞穴有古代航海壁画。 || 奥南海滩 在奥南，白天可以尽情享受宁静的假日氛围，晚上还能体验热闹的市井生活。 这…