[旅游 四川“阆中古城”号定制旅游列车开通_TOM旅游] 为充分发挥动车组对 文化旅游融合发展 的引擎作用，高质量筹办2022四川省文化和旅游发展大会，促进四川南充阆中古城的 世界古城旅游 目的地建设，阆中市积极对接中国铁路成都局集团有限公司开通的“阆中古城”号阆中古城站—-成都东站首发定制旅游列车（复兴号动车）于2022年3月18日上午正式开通运行。 当天早上8点05分，乘坐C706次“阆中古城”号定制旅游列车阆中站—-成都东站动车的乘客陆续开始办理乘车。走进车厢，各种印有阆中古城旅游宣传的文字、图片、装饰等排列整齐，坐在座位上放眼望去，随处可见的宣传图文展示着千年古城阆中的独特魅力。 8点20分，伴随着动车的鸣笛声，首趟载有200多名旅客的C706次“阆中古城”号定制旅游列车缓慢驶出阆中站。 “阆中古城”号定制旅游列车便捷直达，为成都前往阆中古城旅游观光、 休闲度假 的游客提供了方便，受到成都市和阆中市两地市民的欢迎。 阆中市发改局副局长曹玉林说：“‘阆中古城’号旅游专列的开通，也让更多的人有机会了解阆中、走进阆中，将进一步提升阆中古城的知名度和美誉度。同时，它将有效解决阆中古城对…